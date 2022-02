Võiks arvata, et pärast maratoni läbimist on suurem vaev möödanik ja autosse istudes saab oma krampis jalgu gaasipedaalil sirutades lõdvestada, kuid üllatuse osaliseks said mitmed Tartu maratonil osalejad, sest enne maanteele pääsemist tuli neil saada välja mudast. Autojuhtide meelehärmiks polnud tänasel suusavõistlusel kuigi palju miinuskraade ja seetõttu pidi mõnigi autojuht paluma abi, et üles küntud parkimisplatsilt õhtuks koju jõuda.