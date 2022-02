Ekslikult on liikvele läinud, et piirkonna esimehe valimistel pälvisin 63 poolthäält, tegelikkuses toetati mind 60 poolthäälega, vastuhääli oli kolm, üks liige jättis hääletamata.

Piirkonna aastakonverentsi teavituse eest hoolitseb Keskerakonna keskbüroo. Keskbüroost saadeti büroo nõuniku Andres Hiie poolt välja aastakonverentsi kutse 7. veebruaril, mis oli vastavalt piirkondade konverentside läbiviimise korra järgi tehtud õigeaegselt ning lisaks veel vastava meeldetuletuse 14. veebruaril.

Piirkonna poolt saatsime elektroonilise kutse juba 27. jaanuaril. Lisaks helistasin nii mina kui ka saadikurühma nõunik Markus Meier läbi piirkonna liikmeid, kel ei ole e-maili aadresse. Ei vasta tõele, et aastakonverentsile kutsete saatmine oli keskbüroo poolt kehvasti korraldatud. Aitasime oma jõududega veel täiendavalt teavitustööd teha.

Jutt juhatuse liikmete määramisest on pahatahtlik, et õõnestada värskelt valitud juhatuse legitiimsust. Eelmine juhatuse koosseis tegi aastakonverentsile ettepaneku suurendada valitavate juhatuse liikmete arvu 11-lt 13-le põhjendusega, et saabuvate riigikogu valimiste eel on vaja teha rohkem tööd. Selle ettepaneku poolt hääletasid aastakonverentsil osalenud ning alles seejärel alustati juhatuse liikme kandidaatide esitamisega.

Koosoleku juhataja Vladimir Šokman luges ette senise juhatuse ettepaneku juhatuse liikme kandidaatidest, kus oli nimekirjas 13 nime. Seejärel kostis saalist ettepanek sulgeda kandidaatide nimekiri, kuid koheselt tõstatas büroo nõunik Andres Hiie mure, et kui 13 kohale kandideerib 13 inimest, siis võib mõne juhatuse liikme tagasiastumise või lahkumise korral juhatuse suurus väheneda ja pärssida koostöövõimet. Koosoleku juhataja küsis kaks korda aastakonverentsilt, kas on soov esitada veel kandidaate selle asjaolu valguses. Aastakonverents seda teha ei soovinud ja kandidaatide nimekirja jäi 13 nime.

Mis puutub Marina Riisalu juttu, et Jaan Toots on mingisugust omavahelist kokkulepet rikkunud, siis tegelikult ütlesin kohe talle telefonis, et meeskonna juhina mina mitte kedagi üles ei sea ja palusin tal leida kellegi teise seda tegema. Vastasel juhul oleksin rikkunud head tava, kus piirkonna juht ei esita täiendavalt kandidaate. Tõesti, Marina Riisalu kandideerimise nõusolek oli mul olemas, kuid ei Keskerakonna Naiskogu ega keegi teine tema kandidatuuri üles ei seadnud. Järelikult ei saanud teda kanda juhatuse kandidaatide nimekirja.