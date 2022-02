Produtsent Maarja Mänd ütles, et kõige rohkem on lavastus positiivset tagasisidet saanud oma keskkonna ja teistsuguse vormi kohta. «Väga paljud tulid teatrisse, sest nad lugesid seda väga head Vahur Afanasjevi romaani. Aga lugedes ei tekkinud pilti, kuidas oleks kõike teatris vaadata,» selgitas Mänd.

​Produtsendi sõnul oli kõige raskem lavastust 2020. aastal edasi lükata, kui olud ei võimaldanud ideed algselt planeeritud kujul välja tuua. See otsus tekitas ka publikus toona arusaamatust ja pahameelt. «Me pidime arvestama võimaliku täituvuse piiranguga ja sellest tingituna piletitulu vähenemisega, mis oleks muutnud tingimusi lavastuse toimumiseks,» kinnitas Mänd. Ta tõdes, et lavastuse edasi lükkamise järel on veelgi erilisem preemia vastu võtta. «See kinnitab, et tegime ikkagi õige otsuse,» lisas Mänd.

Kuigi vahel tundub ka Peebole, et kõik on juba tehtud, siis heast tagasisidest sünnivad uued mõtted. «Üks asi, mida oleme õppinud, on see, et kui uksest ära saadetakse, tuleb aknast tagasi sisse ronida,» muigas ta.