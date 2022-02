Vandeadvokaat Ain Alvin on olnud kauaaegne Tartu ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, lugedes õppeainet «Juristi kutse-eetika», mis käsitleb peamiste õiguselukutsete rollikäitumist ja kutsestandardit. Ain Alvin kaitses magistritöö teemal «Advokaadi kutse-eetika õigusteoreetilised alused». Ta on olnud Eesti Advokatuuri aseesimees (2004–2010), eetika- ja metoodikakomisjoni liige (2003–2004), teadus-metoodikakomisjoni liige (2001–2003) ja teadus-metoodikanõukogu liige (1998-2001).

Vandeadvokaat ja Tartu ülikooli tsiviilõiguse emeriitprofessor Paul Varul on õigusteadlase ja -praktikuna andnud väga kaaluka panuse õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Ta oli justiitsminister aastail 1995–1999, kui Eesti õigussüsteemi üles ehitati ning on aidanud kaasa Eesti teadusliku õiguskirjanduse tekkimisele ja jätkuvale väljaandmisele, olles mitmete oluliste seaduste kommenteeritud väljaannete koostaja. Ta on olnud Eesti pankrotiseaduse üks peamiseid autoreid ja Justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse ekspertkomisjoni esimees.