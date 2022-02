Keskerakonna veteranliige Tiina Mürk, kes juhib MTÜ Tartu Eakate Nõukoda ja on Eesti Keskerakonna seeniorite kogu juhatuse liige, ütles, et teab mitut kutseta jäänud erakonnakaaslast. Ta on Tootsi suhtes väga kriitiline: «Kolmest sõnast koosnevas lauses kaks on raudselt valed ja kolmanda puhul hakka tõeprotsendikest arvutama. Karmilt öeldud, aga tegelikkuses see on nii – ta ei pilguta silma ka, kui näkku valetab.»

Taheti kambakat

Kohal oli 64 piirkonna liiget, kellest ametlike tulemuste järgi valis Tootsi 63. Mürk ei tee saladust, et tema Tootsi esimehena jätkamise poolt ei hääletanud.

«See on niivõrd haige,» lükkas süüdistusi ümber Jaan Toots. «Kolm korda läks kutse eranditult kõigile, helistasime üle, isiklikult rääkisin veel Marina Riisaluga, kes ütles, et ei saa tulla, sest on lähikontaktne. Taheti teha kambakas, meil nii vähe tavaliselt kohal ei ole, nüüd oli 64 inimest. Ei olnud KENA liikmeid, ei olnud osa pensionäre. Seesama Tiina Mürk oli.»

Kvoorumi nõue oli 54 ehk kümnendik piirkonna liikmetest ja see oli täidetud.

Marina Riisalu on Keskerakonna naiskogu KENA Tartu piirkonna president, kes pärast valimiskonverentsi heidab Jaan Tootsile ette silmakirjalikkust. Asi puudutab Riisalu seadmist piirkonna juhatuse kandidaadiks.

«Helistasin Jaan Tootsile päev või kaks enne konverentsi ja teavitasin, et kuna lapsed ja lapselapsed on koroonas, olen lähikontaktne, koosolekule ei tule,» rääkis Riisalu. «Ütlesin Jaan Tootsile, et tahaksin ikkagi juhatusse kandideerida ja erakonna volikogusse ka. Palusin, et ta paneks minu kandidatuuri üles. Jaan ütles, et saada siis nõusolek.»

Juhatuse kinnitamine

Tegelikkuses, nagu Riisalu väitis, loeti ette vaid uue juhatuse kandidaatide nimekiri ja seda täiendada polnud võimalik. Seejuures oli 13 kohale 13 kandidaati ehk sisuliselt vaid kinnitati nimekiri, mitte ei valitud juhatust.

«Kui konverents oli läbi, siis Jaan helistas ja hüppas nagu papinaelale peale, et mis mõttes KENAsid oli nii vähe, miks neid sinu inimesi ei olnud. Sinu kandidatuur ei saanudki üles, sest et sinu inimesi ei olnud seal,» rääkis Riisalu. «Olin šokis, et mis mõttes minu inimesed ja sinu inimesed, kas meil polegi ühtne piirkond ja kas me polegi ühe eesmärgi eest väljas?»

Toots väitis, et see kõik ei vasta tõele: «Vana juhatus esitas uue juhatuse kandidaadid. Kaks korda koosolekul küsiti, kas keegi tahab nimesid lisada. Keegi ei tahtnud. Mina ei ole ise ühtki juhatuse liiget esile tõstnud, tahan, et need demokraatlikult valitaks.»

Toots möönis, et tavaliselt on juhatuse liikmeks kandideerijaid tõesti olnud 5–6 enam kui kohti, seekord polnud.

Toots rääkis pikalt üksmeelest ja koostööst. Ometi on erakonnast vahetult pärast volikogu valimisi lahkunud Jelena Frunze, endine piirkonna juhatuse liige ja üks neljast Tartu volikokku valitud keskerakondlasest. Ta räägib erakonnast ikka meie-vormis. «Võibolla tulen tagasi Keskerakonda, aga mitte kunagi Jaani meeskonda,» ütles ta.