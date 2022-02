Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul värbab jäätmefirma uusi töötajaid ning korrigeerib Lõuna piirkonna veoringid. Nii suunavad nad rohkem ressurssi Tartu linna. «Ettevõte on palganud Tartu piirkonda veel ühe logistiku ja toonud ajutiselt Tallinna piirkonnast appi meeskonna, kes aitab siinse olukorra kontrolli alla saada. Samuti on soetatud juurde veok, mis teeb prügiveo järelteenuse paindlikumaks,» selgitas abilinnapea.

Tamm lisas, et AS Eesti Keskkonnateenused ei esita sel kuul klientidele arveid konteinerite ületäitumise ega tühisõitude eest, kui see on seotud võtmete ja pultide puudumise või avalike teede halva seisundiga.