Väljapaneku kõige suurem pilt on E-kunstisalongi teatel mõõtmetega 180 x 120 cm. See hakkab silma otsekohe, kui uksest sisse astuda. See on Navitrolla maal, millel on suurusele vastava pikkusega allkiri «Triangulatsioonitorni ilmutus Friedrich Georg Wilhelm von Struvele Tartu lähedal Emajõe käärus 10. augustil 1813. a».