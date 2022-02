Eile algas Tubina saalis kontserdiga «Eesti eleegia» Eesti muusika festival «Heino Eller 135». Täna on sealsamas kavas noorte komponistide loomingut ja pühapäeval esineb Rein Rannap. Elleri muusikakool on korraldanud selle muusikapeo kavasse erinevaid kontserte 12. märtsini, enamasti on need publikule tasuta.