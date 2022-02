Olgu hakatuseks öeldud, et mina olen Varro Vooglaiu seisukohtadega märkimisväärselt suurel määral nõus, eriti, mis puudutab isikuvabadusi. Veelgi laiemalt saan ma temast aru, kui võtan arvesse, et tegu on pühendunud kristlasega. Alatihti imestan, missugune kaal tema sõnadele antakse, justkui tema öeldust oleneks või tuleneks midagi väga võtmelist.