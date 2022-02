Tartus käib killustikukonteinerite täitmine kiirendatud tempos

«Libedusetõrjeks kasutatava graniitkillustiku puudust praegu Tartus ei ole, seda jätkub mõlemas tänavapuhastusfirmas. Kuid probleem oli selle laiali vedamises,» kinnitas Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. «Praeguseks on lahendus leitud – seni ühe brigaadiga konteinereid täitnud Eesti Keskkonnateenused on suutnud tööle panna ka teise brigaadi ning tänase ja homsega lubatakse ring linnas asuvatele konteineritele peale teha.»

Haak selgitas, et tänavu tühjenevad konteinerid tunduvalt kiiremini kui varasematel aastatel, sest sula ja külma pidev vaheldumine on nõudnud palju suuremat libedusetõrjet ning killustikku on kulunud tunduvalt rohkem kui eelnevatel aastatel.