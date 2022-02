Tartus on juba paar nädalat nii mõnegi majapidamise juures silma riivanud prügikonteinerid, mille kaas ei lähe enam kinni, kuid prügivedajat pole kusagil. Teisipäeva õhtul teatas kogu linna teenindav AS Eesti Keskkonnateenused, et nad ei tule prügiveoga toime.