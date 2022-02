Tartust Tallinna viival teel Puurmani lähistel kontrollib liiklejate kiirust statsionaarne kaamera. Ent Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on kõige kasulikumad just teisaldatavad liikluskaamerad, mille asukohaga pole autojuhid harjunud. FOTO: Sille Annuk

Eestis on liikluses selle aasta alguses jätnud elu üheksa ning vigastada saanud 115 inimest. Märtsis jõustuvad liiklusseaduse muudatused, mille järgi on edaspidi omavalitsustel luba kiiruskaameraid paigaldada, samuti tõusevad hoiatustrahvi määrad. Tartu linnavalitsus seda võimalust kasutama ei kiirusta, kuid ka ei välista.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Siseministeeriumi uuringutest on näha, et need, kes peavad üldjuhul oma kodupiirkonda turvaliseks, muretsevad siiski kehva liikluskultuuri ja kihutamise pärast.