Taavi Aas: eesmärk toota enam elektrit, kui tarbime

Nagu pea kõik muud valdkonnad maailmas, on ka energeetika muutunud globaalseks. Oleme ammu harjunud, et nafta võib pärineda pea igast maailmajaost, samamoodi liigub elekter järjest enam üle piiride. Juba nüüd on meie kaablites Norra hüdrojaamas toodetud elekter, kasutame Hiina päikesepaneele ja Saksa tuulegeneraatoreid, soojuse ja elektri tootmiseks tarvitavad jaamad puitu, mis on toodud näiteks Kanadast ja USAst, või gaasi, mis on pärit Katarist.