Sel talvel on Tartu politseijaoskonna korrakaitsjad tegelenud kümne vahejuhtumiga, kus mootorsaanijuhid on seadust rikkunud. FOTO: Meelis Meilbaum

Korraliku lumega talv on andnud üle pika aja taas võimaluse mootorsaanihuvilistel lumiseid välju nautida juba detsembrist alates. Paraku on politsei täheldanud, et mootorsaanijuhid ei kipu alati reeglitest kinni pidama ning pahatihti istutakse saanilenksu taha ka napsusena.