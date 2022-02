Häkatonil osalemiseks ei pea olema valmis ideed, piisab, kui on valdkondlik huvi, soov ja valmidus teha koostööd meeskonnas ning fantaseerida tulevikuvisioonide üle. Kahe päeva jooksul saab kuulata põnevate inspiratsiooniesinejate ja mentorite ettekandeid ning kogemuslugusid. Osalema on oodatud kõik, kel huvi moe, IT, mängunduse ja tehnoloogia vastu.

Tartu loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen selgitas, et vajadus rohepöörde järele moe- ja tekstiilivaldkonnas pole enam kellelegi uudis. «Teame, et taas- ja uuskasutus ning tekstiilijäätmete ringlusesse panek on olulised teemad, millega tegeletakse kogu maailmas. Samas on rohelise tuleviku kõrval võimalik veel palju muid stsenaariume. Üha rohkem räägitakse digiteerimisest, teenusprotsesside arendamisest või ka näiteks digitaalsest moest ehk siis rõivastest, mida on juba praegu võimalik osta veebipoodidest päris kalli raha eest ja mida saab kanda ainult virtuaalselt ehk siis näiteks Instagrami fotol või muusikavideotes,» sõnas Hansen.

Häkatonil räägivad moemaailma probleemidest ja võimalikest tulevikutrendidest teadusuurija ja disainer Anna Talvi, kes töötab välja mikrogravitatsiooni loovaid rõivaid kosmonautidele, materjalitehnoloogia tulevikuvõimalustest räägib Kaija Põhako-Esko Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudist. Esko on ka ise taaskasutust propageeriva moe looja. Lisaks on oodata põnevaid üllatusesinejaid nii moe kui ka mängunduse vallast.

Häkatoni eesmärk on töötada välja moemaailma tulevikku vaatavaid uuenduslikke ideid ja tiimidel on selleks abis kogenud mentorid. Häkaton lõpeb ideede esitlustega ja auhindade jagamisega ning auhindu on palju ja erinevaid. Peaauhinna paneb välja ettevõte Civitta koos rahvusvaheliste ringmajanduse ekspertidega ning selleks on võimalus osaleda projekti «Fashion for Change» raames toimuval kõrgetasemelisel häkatonil «Fashion Sprint», mis toob kokku Euroopa 35 innovaatilisemat jätkusuutliku ja ringmoe disainerit ja iduettevõtet.