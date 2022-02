Olümpial läheb kõrget kohta püüdma kiiruisutaja Marten Liiv

Võitjakandidaat on teada, aga sealt edasi on esikümnes kohad väga lahtised, tõdes treener Mart Markus.

Mullu tuli Marten Liiv maailmameistrivõistlustel 1000 meetri sõidus viiendaks. Treeneri sõnul on eestlase näitajad konkurentidega võrreldes head. «Ta ei kaotanud neile palju. Võitjakandidaat on teada, aga sealt edasi on esikümnes kohad väga lahtised,» tõdes Markus.

Esmaspäeval tegi Liiv viimase kõige intensiivsema trenni, nüüd on treeningud kergemad. Markusel on ärevus suur. «See on ikkagi kõige tähtsam distants ja võistlus, mida ta on oodanud terve aasta,» ütles ta.