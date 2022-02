Donetski üks eeslinnadest on Krasnohorivka. See on omaaegne jõukas kuurortpiirkond, millest nüüd on saanud sõjahaavu täis paik, kust elanikud lahkuvad. Mitte selle sõja pärast, mis pidi algama täna, vaid sõja pärast, mis algas kaheksa aastat tagasi.