Viimasest maaliinide hankest on möödas seitse aastat, aga on selge, et busside graafiku tihedus ei vasta enam praegusele vajadusele. Et Tartu lähiümbruse valdades asustus järjest tiheneb, peavad linnavalitsus ja naabervallad plaani, kuidas muuta ühistransport linnast väljas elavatele inimestele kättesaadavamaks ja mugavamaks.