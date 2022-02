Tarmu Kurm: kel lõpuks rohkem prügi, see võidab

Probleemi tekkimisel on kõige halvem vastus võimukandjatelt – olgu linna või riigi tasandil – rahvale see, et me ei saa midagi teha. Mäletatavasti kõlas energiakriisi puhul esiti just seesugune sõnum, et riik ei saa midagi teha. Reedeses Tartu Postimehes osutas heade mõtete linna abilinnapea prügimurest rääkides, et linnavalitsus ei saa midagi otsustada, sest hanke võitis odavaim pakkuja.