AS Eesti Keskkonnateenused põhjendas probleemide tekkimist töötajate haigestumisega. Ettevõtte juhtkond selgitas, et jäätmeveoga seotud töötajatest on haigestunud ligi 20 protsenti, mistõttu kõiki lepinguid nõuetekohaselt täita ei saa.

Linnavalitsus otsib tekkinud olukorrale aktiivselt lahendusi. «Proovime koostöös ettevõttega lahendusi, et tagada võimalikult kiiresti jäätmete graafikujärgne äravedu. Samuti on AS Eesti Keskkonnateenused lubanud pingutada, et lepinguid nõuetekohaselt täita,» ütles abilinnapea Raimond Tamm.