Tartu teedeteenistuse juht Oleg Lužetski vahendas, et kõige auklikumad on Annelinna ja Ülejõe tänavad: Kaunase puiestee, Jaama tänav, Rõõmu tee, Pikk tänav. Ka on seis kehv Tähe ja Veski tänaval ning Puiestee ja Puusepa tänaval.