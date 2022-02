Tanel Kiik, kes seni oli Tallinna kesklinna piirkonna Keskerakonna nimekirjas, sõnas, et piirkonnavahetuse peamine põhjus oli tema soov Keskerakonna Tartu piirkonda tugevdada ning aidata kaasa Tartu linna arengule.

Ta lisas, et see piirkonnavahetus oli tal plaanis juba varem, kuid nüüd tundus talle mõistlik see mõte teoks teha. «Kevade hakul algavad ka piirkondade koosolekud, seega oli aeg praegu küps,» lisas Kiik.