Kätlin Konstabel: Argentina tango, netisõbrad ja kaisukaru

Miks kallistamine? Mis imelik nali see nüüd on? Mäletan siiani seda kümne aasta tagust ehmatust, kui avastasin netivestluse aknast sümpaatse, aga igatepidi üliasjaliku meessoost tuttava saadetud pisikese kaisukaru pildikese. Karu tähendus emotikonide ilmas pidi olema «kallistus», seepärast. Kui tuttavalt ääri-veeri aru pärisin – alati võib netis pildikesi teele minna näppe kuskile kogemata vajutades või on lemmikloom arvuti taga omavolitsema asunud –, sain vastuse, et aga see tundus lihtsalt tore pilt ja sellepärast saatiski.