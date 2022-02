Heast tujust ei olnud puudu ka Kaie ja Heino Andersonil. Härra Anderson tunnistas, et proua vedas ta sinna. Muidu olnud mehel plaan hoopis Peipsi jääle kalale minna, aga pererahu huvides jäi ta südamesse tulemisega nõusse. Proua Anderson, kes on võimlemisklubi Rütmika treener, naeris selle peale sädelevalt, öeldes, et just südame nimel tuleb vahvaid asju ette võtta. Olla palju värskes õhus ja liikuda. Härra Anderson lisas, et just sellepärast ta käibki ujumas ja jooksmas ja võimlemas, et oma noorusliku naise kõrval samahea välja näha.