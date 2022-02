Keele teritaja: jälgimine on moes

Käin sageli ühes kaubanduskeskuses, kus meeshääl kutsub maskikandmisele ja distantsi hoidmisele lisaks üles jälgima, et laps ei oleks ostukärus püsti. See pole ainuke koht, kus jälgimisele õhutatakse. Peale selle palutakse jälgida igasuguseid asju: milliseid pakendeid võib konkreetsesse konteinerisse panna; et lapsed viibiksid koduõppe perioodil kodus; et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.