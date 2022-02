Teatemaroni vahetusalale Matule sõitsid esimestena aga hea hooga sisse Andreas Koppa (Koidu Suusaklubi) ja Kaupo Tammemäe (Team STIHL) ning mõlema ajaks pärast 12 kilomeetri läbimist oli 00:30:50.

Kaupo Tammemäe oli rahul, ja kiitis ka rajameistreid. «See on maailmaklass. Väga kiire, tasane, väga heas korras rada,» ütles ta. «Lund on palju, ja põhi on kõva. Siin on kõik, mis maailmatasemel võistluseks vaja on!»

Kaupo Tammemäe meelest olid ka kõik kurvid laskumistel hea kaldega, kuigi jah - kiirus kasvas neil kõvasti. «Kui keegi end ebakindlalt tunneb, siis tasub rohkem püstiasendis laskuda, ei lähe hoog liiga suureks,» soovitas ta.

Väike äpardus juhtus neil teatepulga, õigemini küll GPS-seadmega teatevöö, üleandmisel, kuna Kaupo Tammemäed oodanud meeskonnakaaslane sattus olema vales koridoris, aga sellest olukorrast tuldi ruttu välja.

Seitsmendana saabus Matu vahetusalale Cardo Denisjuk Elva Suusaklubist. Cardo Denisjuk oli samuti rajaga rahul, vaid kohati tundus see jäine. Oma sõiduga jäi ta rahule ja arvas, et nende tiimil on lootused head, eesmärk oli tulla esimese kümne hulka.

Kaheksandana jõudis Matule endine profirattur Alo Jakin, keda tervitas seal abikaasa Kärt Kokk-Jakin koos kahe väikse pojaga.

Alo Jakin esindab tiimi Endised Tulevikulootused. Ta märkis, et loomulikult jäi ta oma sõiduga (aeg 00:35:10) rahule, kuna sõidab üldse esimest korda võistlustel suuskadega. Ainus asi, mille üle ta kurtis oli kõva tuul.

«Rõve vastutuul on, nagu vastu seina sõidaks, aga rajaolud on okei,» märkis ta, ning naise poole pöördudes lisas, et rattaga on ikka palju parem sõita.

Kokku alustas täna teatemaratoni 76 tiimi. Võistluse tulemusi saab reaalajas jälgida veebist championchip.ee

Rajal Otepäält Elvani on veel 300 avatud raja sõitjat, kellest tublisiti üle saja suusataja on valinud endale 63 kilomeetrise distantsi.