JJ-Street Tantsukooli Tartu treener Lenel Karu kinnitas, kui viimased aastad on palju negatiivsust toonud ja noored on olnud pinges ning ootavad väga tavaelu taastumist. «Mõned inimesed pole üksteist kaua silmast-silma näinud, sest loomulikult ollakse väga ettevaatlikud... Nüüd see südamepildi tegemine on aga üks lihtne viis anda edasi lootust ja rõõmu, olla eeskujuks ja tulla kogukondadega kokku,» rääkis ta. «Süda tähendab ju armastust ja sõprust.»

Treener Lenel Karu lisas, et kuigi võistlus käib suurima südame nimel, siis kõik südamed on olulised. «Iga inimene on oluline ja juba see kaasatulemine on suur positiivne märk. Võisteldakse muidugi ka, aga see on selline väike lisamotivatsioon ja hasart. Võitja ei saa midagi rahalist, küll aga kingitakse vinge rändkarikas, sest lootus on, et ettevõtmisest kujuneb traditsioon. Ning siis see rändkarikas on üks au ja uhkus ning suur tunnustus kohalikele inimestele, et midagi tehakse koos.»