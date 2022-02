Avatud rada tähendab võimalust enne 48. Tartu suusamaratoni, mis leiab aset 20. veebruaril, trassiga tutvuda. See on hea viis vabalt valitud tempos Lõuna-Eesti suusaradadel kulgeda. Avatud rajale läks ligi 300 osalejat, eestlaste kõrval hulk lätlasi ja venelasi, aga tuldud on kohale ka juba Norrast, Taanist, Ukrainast ja mujaltki.

Tartu teatemaratonist võtab osa 304 sportlast ehk 76 võistkonda.

Teatetiimidest on tugevamad Nordic Jobs Worldwide ehk eestlaste oma loodud suusatiim numbriga 76, milles kolmandat vahetust sõidab Peeter Kümmel. Kindlasti on tugev Team Stihl, number 70, kus sõitmas vennad Tammemäed.

Suusatajad asusid Tehvandil võistlusrajale. FOTO: Aime Jõgi

Number 53 all on kirjas 4-liikmeline naistetiim, kus teist vahetust sõidab laskesuusataja Grete Gaim. Tiim number 45 koosneb endistest tugevatest ratturitest, kus esimest vahetust läheb sõitma endine rattaproff Alo Jakin. Nii kommenteeris peamisi favoriite klubi Tartu maratoni turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Liisa-Lotta Veiken.

Lisaks on tiimidena osalemas Keskkonnaagentuur, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Kultuuriministeerium, Playtech, Tervise Arengu Instituut jpt. Vahetusalad on Matul, Kuutsel ja Palul. Finiš on Elvas.

Kui Tartu maratoni eelüritused, Tartu teatemaraton ja avatud rada, on kaks aastat kehvade lumeolude või koroonaviiruse leviku tõttu ära jäänud, siis tänavu on lund palju ning rajad head, seda on kinnitanud Tartu Maratoni rajameister Assar Kütt. Tema sõnul on väike sula teinud raja ainult paremaks ja muretseda ei tasu.

Otepääl oli täna hommikul temperatuur nullis.

13. veebruaril kehtivate piirangute kohaselt on osalemiseks vajalik kehtiv Covid tõend, 12 kuni 17-aastastel kehtib tõendina ka negatiivne antigeeni või PCR testi tulemus. Alla 12-aastased tõendit esitama ei pea.