Spordi elutööpreemia laureaat, 54-aastase staažiga treener Mart Siliksaar on Eesti sulgpalli arendaja ja valdkonna eestvedaja. Ta asutas Eesti suurima sulgpalliklubi Triiton, kus harjutab üle 500 eri vanuses sulgpalluri.

Siliksaare juhendamisel treenib praeguseni suur osa Eesti paremikust, kes on saavutanud häid tulemusi paljudelt rahvusvahelistelt võistlustelt.

Tema edukaim juhendatav on praegu Kristin Kuuba, kes saavutas 2021. aastal olümpiamängudel 15. koha ja võitis kaks maailmakarikaetappi. Siliksaare kandidatuuri esitas Tartu linnavalitsus.

Elutööpreemia laureaat, kunstiajaloolane Jaak Kangilaski on oma erialal töötanud alates 1963. aastast. Ta on arvukate kunstiajaloo raamatute ja artiklite autor.

Esitajad toovad välja, et Kangilaski on tänapäeva Eesti üks nimekamaid kunstiteadlasi, teenekamaid kunstiajaloolaste ja kunstnike õpetajaid ning kunsti populariseerijaid. Ta on kirjutanud kunstiajaloo õpikuid ja ülevaateteoseid ning andnud suure panuse kunstiajaloo õpetamisel mitte ainult ülikoolides, vaid ka kooliõpilastele.