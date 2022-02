Kui muidu oli Tartu maratoni finiš taamal kurvi taga, siis sel korral toodi see sirge lõppu, sest nii peaks see põnevam olema nii telepildis kui suusatajale. FOTO: TPM

Tartu maratonini on jäänud veidi enam kui nädal, kuid maratonipalaviku juhatavad sisse juba hommehommikused avatud raja sõidud ja Tartu teatemaraton, mis viimasel kahel aastal on koroona tõttu ära jäänud. Lisaks rohkele lumele ja koroonapassi nõude kadumisele on üks suur muutus veel: finiš on paarsada meetrit varasemaks toodud, et lõpuheitlused veelgi põnevamad oleksid.