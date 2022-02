Raamat on rikkalikult illustreeritud joonistuste, plaanide ja kaartidega albumist, mis ilmus koos Maacki venekeelse raamatuga «Reis Amuurile» (1859). Indrek Jääts ütleb, et koostöö kujundajaga sujus kenasti. «Marti inspireerisid need vanad, peenejoonelised ja täpsed joonistused ja maakaardid samamoodi nagu mind ennastki. Mul on hea meel et meil õnnestus see unustusehõlma vajunud materjal kvaliteetsel kujul tänase publiku ette tuua,» sõnas ta.