Arutelu on ikka tore ja vaidlustes sünnib tõde. Või siis ei sünni. Igal juhul oleks väga igav, kui nimede asemel oleksid meil tänavad pelgalt nummerdatud: esimene avenüü, teine avenüü. Aga eriti huvitav oleks siis, kui panna jalgrataste kõrval kõige kaunimad tänavanimed ringlusesse. Et kevadel antakse näiteks Vikerkaare nimi mõnele tänavale Supilinnas ja sügisel rändaks too nimi hoopis Annelinna või siis ühel aastal asuks Metshaldja tänav Ropkas ja teisel aastal Raadil. Asjaolu, et ükski saadetis ei jõuaks sel juhul varsti õigesse postkasti või ükski toidukuller õige ukse taha, oleks selle kõrval, et kõik tartlased saaksid mõnekümne aasta jooksul kolimatagi ilusa nimega tänaval elada, täiesti tühine pisiasi.