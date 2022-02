Liisi Jürgen: viis põhimõtet, mida oma andmeid kaitstes kindlasti järgida

Oma andmete kaitsmiseks lisaliigutuste tegemine võib tunduda ebamugav, kuid me ei jäta ju ka koduust lukust lahti, kuna võtmega on tüütu toimetada. Digitaalne elu ja normaalsuseks muutunud kodukontoris töötamine peaks meie mõtteid üha enam viima turvalisusele. Näiteks võivad väikeettevõtja pilves hoitavad kliendiandmed sattuda võõrastesse kätesse. Ja ka Eestis on juhtumeid, kus inimese kogu era- ja tööelu on seotud ühe konkreetse Gmaili kontoga, mille on aga üle võtnud kurjategijad, kes selle vabastamise eest raha nõuavad.