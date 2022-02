Eesti karikavõistlustel korvpallis tõestas lõppenud aasta detsembris Tartu ülikooli korvpallikool, et siinne noortesüsteem on tasemel: karika tõstsid pea kohale nii U14, U16 kui U18 noored. Võidud olid veenvad, vastasmeeskonnast oldi üle vastavalt 17, 38 ja 19 punktiga. Lisaks noortele pakkus üllatuse Tartu Ülikool Maks & Mooritsa esindusmeeskond, kes superkarika finaalis viimase veerandi spurdiga seljatas BC Kalev/Cramo. Ühekordseks üllatuseks see aga jäigi, sest triumfile pole palju võite järgnenud: Eesti-Läti ühisliigas ollakse kümnendad ning play-off’idesse jõudmiseks on vaja ka teiste tiimide ebaõnne.