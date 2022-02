Vastsel Oa tänaval ei saa kõnniteid masinaga puhastada

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et talvise masinhoolduse võimalikkust on linn jälginud nende lõikude puhul, kuhu kavandatakse nii jalg- kui rattateed. «Mehhaniseerimise ja standardiseerimise püüe on, kõnniteede puhul tahame alati vähemalt kaks meetrit laiust,» rääkis ta. «See loogika on ka, et liiklusmärke, lambiposte ja pinke ei tohiks panna kõnniteele.»