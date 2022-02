Algatuseks aga 2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval avaldatud linnavalitsuse pressiteatest, mis on pealkirjastatud järgmiselt: «Tartu sai 2021. aastal juurde tuhat uut elanikku rohkem kui aasta varem». Tõsi, aga pealkirjaga ja pressiteate tekstis esitatud teabega, et koos sündidega sai Tartu 2021. aastal juurde 6507 inimest, sisendatakse lugejale mulje, et elanike arv on kasvanud. Paraku on see mulje eksitav: Tartust mujale minejaid, esmajoones Tartumaale, oli veelgi rohkem kui Tartusse tulijaid, sündide arv oli aga vähemalt viimase kümne aasta väikseim ja surmade arv suurim. Kokkuvõttes vähenes Tartu elanike arv rohkem kui 400 inimese võrra, mis tähendas, et Tartu elanike arv langes jätkuvalt ja veel kiiremini kui eelmisel aastal.