Ajaloohuviline Tartust pärit arst Jaak Aru, kes elab ja töötab Saksamaal, on kirjutanud interaktiivse raamatu «Millest kõnelevad kivid. Megaliitide mõistatused». Selle on lugejate ette toonud tartlaste perekirjastus Otto Wilhelm. Autor on kavandanud oma teose teejuhiks meie koduplaneedi neis paigus, kuhu on jäänud jälg iidsete intelligentsete olevuste tegevusest.