Rimi e-poe juhi Helen Lednei sõnul on nendegi internetikaubamaja kasutajate hulk suurenenud. Ka Selveri e-poes on kasvanud kasutajate ja tellimuste hulk. «Kindlasti ei saa väita, et põhjus seisneb ainult omikroni laialdases levikus,» sõnas Selveri e-poe juht Erki Koho. «Pikem trend näitab ühtlast kasvu, millele on lisandunud ka kehvade teeoludega «talvekoefitsient».»