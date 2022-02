Tartu linnakirjanik Paavo Matsin on ülimalt rahul oma romaani «Gogoli disko» ilmumisega saksa keeles. Kõigepealt meeldis talle, et see üleüldse jõudis Euroopa sellise suurrahva lugemislauale. Teiseks on talle meelepärane väljaande väljanägemine, mida ta peab oma teoste teistesse keeltesse tõlgitud raamatute kujunduste hulgas parimaks. Äsja jõudis kirjanikuni fakt, mis tegi ta meele veelgi rõõmsamaks.