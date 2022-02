Akadeemia erinumbri esitlus toimub ERMis, kus on hiljuti avatud näitus «Rännak Lotmani semiosfääris». FOTO: Margus Ansu

Reedel tuleb ERMis esitlusele ajakirja Akadeemia erinumber, mis on koostatud maailmakuulsa semiootiku ja kirjandusteadlase Juri Lotmani (1922–1993) sajanda sünniaastapäeva puhul. Temalt endalt on selles artikkel «Asümmeetria ja dialoog», mille on tõlkinud Silvi Salupere.