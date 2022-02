Jüri Sasi: mis peaks olema põhikooli lõpueksamite tegelik mõte?

Mida täpsem on tagasiside omandatud teadmiste kohta, seda täpsemaid otsuseid saab noor teha. Kooli siht on aidata õpilast tema elus edasi. Nii peavad ka kõik mõõtmisvahendid, sealhulgas riiklikud hindamisvahendid, olema suunatud sellele, et aidata õpilast tema järgmistes sammudes.

Eelkõige puudutab küsimus meie mõtlemist haridusest, mis ülesannet kool täidab, mis on õpilase, õpetaja, kooli ja riigi motivatsioon ja roll ning kuidas kontrollida kvaliteeti.

Eksamid üheksanda klassi lõpus võiksid olla eelkõige sisseastumise funktsioonis mõõtmised, mida gümnaasiumid ja kutsehariduskoolid saavad kasutada õpilaste valimiseks.

Protsendina esitatud tulemused võimaldavad ka vastuvõtval koolil saada kohe selgust, missugune tase põhikooli lõpetanul aineteadmistes on. Võiksime senisest palju rohkem arvestada põhikooli ühtsete lõpueksamite tulemusi nii gümnaasiumisse kui ka kutsehariduskooli vastuvõtmisel, vähendades sellega koolilõpetajate-sisseastujate praegust suurt testimiskoormust põhikooli lõpetamise ajal.

Eksameid peetakse mõjusaks väliseks viisiks, kuidas õpilaste õpimotivatsiooni suurendada. On üldlevinud arvamus, et nn eksamihirmus õpitakse asjad ära.

Rohkem soodustab õpitulemusi siiski kasvamine koos vastutusega, millele me koolis iga päev kaasa aitame. Lõpetamise rollis olev eksam, kus surve on väline, tähendab sageli õppimist mitte enda jaoks, vaid kooli, õpetaja või vanema jaoks.

Peame usaldama koole, kes on üheksa aastat õpilast õpetanud. Peame usaldama õpetajaid, kes leiavad viise motiveerimida ka ilma eksamil läbikukkumisele rõhumata, ja usaldame ka noori, aidates neil vajaduse korral õppimist mõtestada.

Õppeprotsessi süda on õppimiseks motivatsiooni loomine ja hoidmine. Eksamiks valmistumine ei peaks seisma kuidagi eraldi muust õppeprotsessist. On oluline suunata ja kujundada õpihoiakut, mille puhul on pingutamine ning oma edenemise ja taseme kohta objektiivse info saamine loomulik osa õppimisest.

Enamik õpilasi muretseb järgmiste sammude pärast ja on valmis nende nimel pingutama. Nüüdisaegse õpikäsituse keskmes on ennastjuhtiv õppija. Teeme siis kõik, et põhikoolis tekiks õpilastel tahe ja oskus end juhtida ning lõpueksamid poleks eesmärk omaette. Niisuguse õppija kujundamine algab õpetaja hoiakust ning usust iga õppija arengusse. Peame oma õpetajaid usaldama ja vajaduse korral toetama, et nemad omakorda saaksid oma õpilasi toetada.