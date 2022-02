Tartu tänavatelt on ära veetud viimase kümne aasta rekordkogus lund

Linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg xõnas, et säärane lumekogus on viimase 25 aasta jooksul peaaegu rekordiline, kuid talv pole veel läbi ja samasuguse ilma jätkudes võib vabalt 2010. ja 2011. aasta talverekord puruneda. 2010. ja 2011 aasta talvel veeti kogu talve jooksul Tartust välja 75 000 kuupmeetrit lund, eelmisel talvel näiteks oli väljavedu vaid 21 000 kuupmeetrit.

Rohked sajud pikema perioodi jooksul on toonud tänavatele suured lumekogused, millest osa sõidavad sõidukid 12-tunniste sahkamistsüklite vaheajal ilma kloriidideta hooldatavatel kõrvaltänavatel kinni. Vahelduvad miinus- ja plusskraadid muudavad kinnisõidetud lumekihi osaliselt jääks ja tekitavad tänavatele suuri ebatasasusi. Seda on asutud kõigi töövõimeliste jäätõrjemasinatega siluma.

«Tänase seisuga on igapäevaselt väljas kogu lepingupartnerite ja teiste Tartu ja lähiümbruse firmade mehitatud ja töökorras jäätõrjetehnika - 5 greiderit, 4 jäätõrjeteraga traktorit ja autot, üks liikurmasinal jäärull ja üks suur raske kopplaadur. Lisaks on kõrvaltänavatel väljas 12 tavalist lumesahka, mis sahkavad sulanud lund,» selgitas Tammeorg.

Lume teisaldamine toimub rootorite ja laaduritega. Vedu toimub reeglina õhtuti ja öösiti, kuna väiksema liikluse korral on see efektiivsem ja ohutum. Ööpäevas jõutakse kahes piirkonnas kokku välja vedada vähemalt 3000 kuupmeetrit lund. Täna on lume väljaveol 4 laadurit ja 7 kallurit.