Tunnuskujunduse konkursil sai teise vooru kuus ideed

Osalema oodati meeskondi, kes on end tunnuskujunduse loomisel juba tõestanud. Kümnest osalejast pääsesid järgmisesse vooru AKU Collective, Identity, AD Angels, Ruum 414, Bond Creative Agency Baltics ja Stuudio Stuudio.

«Edasipääsejate eriilmelised tööd annavad lootust, et konkursi teise, ideekavandite vooru tulemusi tasub oodata,» rõõmustas Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg. «Eriti teeb heameelt see, et Eestis juba tuntud tegijate kõrvale mahtusid ka üks väiksem agentuur ja üks rahvusvahelise mastaabiga ettevõte,» lisas ta.