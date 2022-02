Vendade rollis on Vanemuise noored näitlejad Kaarel Pogga (vasakult) ja Oskar Seeman. FOTO: Heikki Leis/Vanemuine

Vanemuise uues lavastuses «Vennad Lõvisüdamed» on noored peaosalised Oskar Seeman (Korbi rollis) ja Kaarel Pogga (Joonatani rollis) saanud suurepärase võimaluse näidata oma füüsilist võimekust. Loo seiklused viivad nad lava alt kõrgustesse ja tundub, et seikluste illustreerimiseks on tööle rakendatud suur osa Vanemuise suure maja tehnilistest võimalustest.