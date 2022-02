E-kunstisalongis saab vaadata näitust, mis annab ülevaate Tartust põhiliselt maalide, aga samuti mõnes muus tehnikas kunstiteostega. Vaatajale avaneb linn, nagu see on olnud kunstnike silmade ees selle headel ja halbadel päevadel – mitmeid pilte on teise maailmasõja purustustest, kuid suurem osa on siiski selle õitsemisest rahuaegadel.