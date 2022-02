TÜASKi treener Heiki Sorge ja Triitoni juht Mart Siliksaar olid saagiga mõistagi rahul. Sorge kiitis näiteks, et keegi ei jooksnud lati alt läbi, vaid et sportlased võitlesid visalt ka kaotusseisus. Siliksaar seevastu rõõmustas, et tulemuste põhjal on Tartu Eesti sulgpalli pealinn.