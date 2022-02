Koroonasse nakatunud Kristjan Ilves ütles intervjuus Postimehele, et on olümpiaga rahu teinud: kui ta suure mäe võistlusele pääseb, on see justkui boonus, kui aga ei pääse, hooaeg on ju alles ees. Kristjan Ilvese isa Andrus Ilves rääkis, et poeg elab päev korraga ega mõtle üle. «Niipalju kui ma tean, on ta ise terve ja kaebusi pole, liigutab ning ootab, kuni proovid lõpuks negatiivseks lähevad,» ütles Andrus Ilves.