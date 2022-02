Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik Liivi Varul selgitas, et see eelmisel aastal leitud matusepaik on seotud Tartu piiramisega 1704. aastal ja sealt on leitud kümneid luustikke. «See on kaalukas alus, matusepaiga riikliku kaitse alla võtmise algatamiseks,» ütles ta.