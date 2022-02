Eili Arula: õhinapõhine Rail Baltic tuleb, aga Tartu-Riia liinil käib komejant

Tartu ja Riia vahelise rongiühenduse teema on muutumas halenaljakaks. Juba sügisel kinnitasid Läti transpordiministeeriumi esindajad, et Läti on huvitatud rongi käima panekust, isegi ollakse nõus sellele liinile andma oma diiselveduritega rongid. Eesti majandusministeerium aga raiub järjekindlalt: liiga kallis, keskkonnavaenulik ja ei ole teada, kas sel liinil oleks üldse piisavalt sõitjaid.

Ka on majandusministeerium vahendanud, et nad ei pea praegu sel teemal läbirääkimisi. See on omakorda kummaline väide, kui võtta arvesse, et ainuüksi Tartu Postimehe leheveergudel on seda teemat lahatud juba aastaid.