Tartu vanglas asuvas kainestusmajas on 15 kambrit, igasse saab korraga peatäit välja magama panna kõige rohkem kaks inimest. FOTO: Justiitsministeerium/Shutterstock

Tervise arengu instituudi reoveeuuringutest selgus, et tartlased on ühed Eesti agaraimad vägijoogitarvitajad. Nii tuleb ka politseil ette juhtumeid, kus entusiastlik piduline on ta enda ja teiste tervise huvides tarvis toimetada kainestusmajja.